В Германии рассказали о финансировании Украины «в обозримом будущем»

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что финансирование Украины «в обозримом будущем» обеспечено благодаря плану «Большой семерки» (G7) по использованию доходов от заблокированных активов РФ для предоставления этой стране кредитов на общую сумму $50 млрд. Об этом пишет ТАСС.

«Финансирование Украины <...> обеспечено благодаря европейским инструментам и кредитам G7», — сказал глава профильного ведомства, общаясь с журналистами.

Он добавил, что у Киева будет возможность самостоятельно распорядиться предоставленными средствами. Деньги будут направлены на выполнение тех задач, которые украинские власти сочтут целесообразными, уточнил немецкий министр.

После начала специальной военной операции (СВО) западные государства заморозили активы РФ на общую сумму около $300 млрд. Большая часть российских активов находится в Европейском союзе (ЕС). В США, в свою очередь, находятся порядка $5–6 млрд.

13 июня лидеры стран — членов «Большой семерки» договорились выделить Украине кредиты в размере $50 млрд. Задолженность будет погашаться за счет доходов от заблокированных активов РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин предостерег западные державы от попыток изъять российские активы.