Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии рассказали о финансировании Украины «в обозримом будущем»

Глава Минфина ФРГ: финансирование Украины обеспечено за счет кредитов G7

close
100%
Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что финансирование Украины «в обозримом будущем» обеспечено благодаря плану «Большой семерки» (G7) по использованию доходов от заблокированных активов РФ для предоставления этой стране кредитов на общую сумму $50 млрд. Об этом пишет ТАСС.

«Финансирование Украины <...> обеспечено благодаря европейским инструментам и кредитам G7», — сказал глава профильного ведомства, общаясь с журналистами.

Он добавил, что у Киева будет возможность самостоятельно распорядиться предоставленными средствами. Деньги будут направлены на выполнение тех задач, которые украинские власти сочтут целесообразными, уточнил немецкий министр.

После начала специальной военной операции (СВО) западные государства заморозили активы РФ на общую сумму около $300 млрд. Большая часть российских активов находится в Европейском союзе (ЕС). В США, в свою очередь, находятся порядка $5–6 млрд.

13 июня лидеры стран — членов «Большой семерки» договорились выделить Украине кредиты в размере $50 млрд. Задолженность будет погашаться за счет доходов от заблокированных активов РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин предостерег западные державы от попыток изъять российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами