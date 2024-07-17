Володин запретил депутатам ездить за рубеж без уведомления

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение «Об уведомлении о выезде из Российской Федерации». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, депутаты Госдумы, имеющие допуск к сведениям особой важности или секретным сведениям, будут обязаны передать информацию о своих планах поехать за рубеж руководству нижней палаты. Эти данные будут передаваться в Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР).

Если депутат планирует поездку за рубеж, ему необходимо согласовать ее в соответствии с установленным в документе порядком. Порядок и срок согласования определяет руководство той палаты Федерального собрания РФ, членом которой является выезжающий из страны законодатель.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий парламентариев за несогласованный выезд за границу. Исключением будут служить только служебные командировки.

Ранее в РФ предложили запретить депутатам владеть недвижимостью за границей.