В России могут ограничить анонимность мессенджеров

В Госдуме предложили распространить требования для операторов связи на мессенджеры. О готовящихся законопроектах рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Хинштейн отметил, что сейчас закон требует от владельцев SIM-карт подтверждать свои персональные данные под угрозой блокировки номера.

«Сегодня голосовые соединения через мессенджер — происходят едва ли не чаще, чем по сотовой связи. А значит, нужно, чтобы «правила игры» были для всех одинаковыми», — подчеркнул он.

По словам Хинштейна, целью депутатов является исключение возможности бесконтрольного оборота SIM-карт, а также создание аналогичных правил для мессенджеров.

«Анонимность — это питательная среда, основа киберпреступности: от телефонного мошенничества до терроризма, экстремизма и шпионажа», — подчеркнул он.

До этого была анонсирована подготовка законопроекта об ужесточении оборота «серых» SIM-карт.

Ранее общественник назвал «серые» SIM-карты угрозой безопасности россиян.