Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ограничить анонимность мессенджеров

В Госдуме предложили распространить требования для операторов связи на мессенджеры

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В Госдуме предложили распространить требования для операторов связи на мессенджеры. О готовящихся законопроектах рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Хинштейн отметил, что сейчас закон требует от владельцев SIM-карт подтверждать свои персональные данные под угрозой блокировки номера.

«Сегодня голосовые соединения через мессенджер — происходят едва ли не чаще, чем по сотовой связи. А значит, нужно, чтобы «правила игры» были для всех одинаковыми», — подчеркнул он.

По словам Хинштейна, целью депутатов является исключение возможности бесконтрольного оборота SIM-карт, а также создание аналогичных правил для мессенджеров.

«Анонимность — это питательная среда, основа киберпреступности: от телефонного мошенничества до терроризма, экстремизма и шпионажа», — подчеркнул он.

До этого была анонсирована подготовка законопроекта об ужесточении оборота «серых» SIM-карт.

Ранее общественник назвал «серые» SIM-карты угрозой безопасности россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами