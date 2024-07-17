Путин оценил итоги тестирования цифрового рубля

Платформа цифрового рубля в рамках пилотного проекта продемонстрировала свою работоспособность. Так итоги тестирования третьей формы национальной валюты на совещании с правительством оценил президент РФ Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что с помощью цифрового рубля в России совершили свыше 27 тыс. переводов и 7 тыс. оплат услуг. Глава государства назвал цифровые валюты динамичным и перспективным направлением, которое становится все более востребованным в мире.

«Теперь нужно сделать следующий шаг: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — отметил Путин.

Кроме того, президент заявил о необходимости «не упустить момент» и своевременно настроить правовую базу и регулирование, создать условия для обращения цифровых активов как внутри России, так и в отношениях с зарубежными странами.

До этого глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что переход к широкому применению цифровой валюты ЦБ может занять от 5 до 7 лет.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут использовать цифровой рубль.