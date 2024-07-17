В Кремле отреагировали на предложение Трампа смягчить санкции против России

Санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и тем, кто их вводит. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа смягчить санкции в отношении России.

Он отметил, что российская сторона считает эти санкции нелегитимными с точки зрения международного права. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что они подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений.

«Считаем, что санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит», — добавил Песков.

До этого Дональд Трамп в интервью изданию Bloomberg признался, что не является сторонником санкций. По его мнению, использованием этой меры США «отталкивают всех от себя». Бывший президент ясно выразил свою неодобрительную позицию как по поводу защиты Тайваня от потенциальной агрессии со стороны Китая, так и по отношению к усилиям «наказать» Россию за спецоперацию на Украине.

Ранее стали известны намерения Трампа по Украине в случае победы на выборах.