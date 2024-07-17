Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на предложение Трампа смягчить санкции против России

Песков заявил, что санкции имеют обоюдно острый характер

close
100%
Susan Walsh/AP

Санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и тем, кто их вводит. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа смягчить санкции в отношении России.

Он отметил, что российская сторона считает эти санкции нелегитимными с точки зрения международного права. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что они подрывают основы и устои международной торговли и международных экономических отношений.

«Считаем, что санкции имеют обоюдно острый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит», — добавил Песков.

До этого Дональд Трамп в интервью изданию Bloomberg признался, что не является сторонником санкций. По его мнению, использованием этой меры США «отталкивают всех от себя». Бывший президент ясно выразил свою неодобрительную позицию как по поводу защиты Тайваня от потенциальной агрессии со стороны Китая, так и по отношению к усилиям «наказать» Россию за спецоперацию на Украине.

Ранее стали известны намерения Трампа по Украине в случае победы на выборах.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами