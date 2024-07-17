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В Кремле ответили на слова президента Польши о войне НАТО с Россией

Песков: в Кремле не разделяют прогнозы Дуды о риске войны НАТО с Россией

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

В России не разделяют опасения польского президента Анджея Дуды, который прогнозирует начало войны НАТО с РФ при определенных условиях. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, мы не разделяем такие прогнозы», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

О том, что Россия и НАТО могут вступить в войну, 17 июля Анджей Дуда заявил в интервью Wirtualna Polska. Он отметил, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами. Поводом для возможного начала конфликта Дуда назвал победу РФ в противостоянии на Украине.

В итоговой декларации НАТО, принятой на саммите организации в Вашингтоне указано, что альянс по-прежнему считает Россию главной угрозой для государств альянса. При этом в документе уточняется, что блок якобы не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Москвы.

Ранее Дуда обвинил Россию в имперских амбициях.

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