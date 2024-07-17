В Раде сравнили вступление Украины в НАТО с колонизацией Марса

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил процесс вступления Украины в НАТО с колонизацией Марса. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

В сообщении депутат вспомнил заявление украинского вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной о том, что приглашение страны в НАТО остается на повестке дня альянса.

«В то же время колонизация Марса остается на повестке дня кабмина, решение может быть объявлено в любой момент», — написал Дубинский, отметив, что украинцев еще не обманывали так цинично и эффективно.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что Запад придумал так называемые соглашения о безопасности с Украиной, чтобы не принимать ее в Организацию Североатлантического договора.

15 июля президент страны Владимир Зеленский заявил, что по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Украина «получила максимум» возможного. По его словам, по окончании боевых действий в рамках конфликта с Россией Украина быстро получит приглашение на вступление в альянс.

Ранее в Британии рассказали о препятствиях для Украины на пути в НАТО.