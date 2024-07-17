В США назвали условие окончания боевых действий на Украине

Страны Запада должны публично поддержать отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, чтобы остановить конфликт. Об этом говорится в статье американского издания The National Interest.

«Украина должна восстановить свой прежний нейтралитет. Со своей стороны, западные лидеры должны публично признать нейтральную позицию Украины», — пишет издание.

В материале отмечается, что обещания Запада о предоставлении Киеву места в альянсе несут больше риска, чем пользы для Украины. Кроме того, страна должна отказаться от претензий на возвращение утраченных территорий до начала переговоров, как того требует Владимир Зеленский, заключают авторы статьи.

До этого американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение Организации Североатлантического договора пообещать Украине членство в альянсе является наихудшим из возможных сценариев.

Ранее в США заявили, что при президентстве Трампа Украина не вступит в НАТО.