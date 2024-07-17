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Республиканцы уличили Байдена в слабости из-за украинского конфликта

ТАСС: республиканцы считают слабостью отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Отказ администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена вести переговоры с Россией по Украине является проявлением слабости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на функционера Республиканской партии.

«Это однозначно является проявлением слабости, которую демонстрирует нынешняя администрация. Это именно та причина, по которой Дональд Трамп должен одержать победу на предстоящих выборах», — заявил он.

Советник штаба Дональда Трампа Крис Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев заявил, что администрация Джо Байдена провоцирует Россию в вопросе Украины. По его словам, мир находится на пороге третьей мировой войны. Ласивит обвинил власти Соединенных Штатов в том, что они разрешили Украине бить американским оружием по России.

Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю писало, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В документе сказано, что Трамп будет немедленно готов действовать как посредник в мирном урегулировании. У него есть детальные и убедительные планы.

Ранее Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России.

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