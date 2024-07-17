Медведев рассказал, на каких условиях нужно принудить Украину к миру

Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях. Об этом в интервью сайту Aif.ru заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Никому в СССР не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же», — заявил Медведев.

До этого Медведев выразил мнение, что новый «майдан» на Украине может вынудить Киев пойти на переговоры с Россией и капитулировать.

14 июля депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что главнокомандующий армией страны Александр Сырский согласен на капитуляцию. По словам законодателя, военачальник не верит в способность Киева одержать победу в конфликте против Москвы. В связи с этим Безуглая назвала Сырского преступником. Она подчеркнула, что каждый день пребывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины на соответствующем посту ведет к снижению боеспособности армии страны.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему на Украине большинство выступает против переговоров.