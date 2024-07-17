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Медведев оценил заявления о планах России напасть на страны НАТО

Медведев: Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны-участницы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона на сегодняшний день не угрожает НАТО. Об этом сообщает Aif.ru.

Медведев подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны альянса, а также не планирует превращать жителей стран НАТО «в мелкодисперсную радиоактивную пыль».

По его словам, «все это блевотина западной пропаганды».

До этого Медведев заявил, что Российская Федерация могла вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО) после распада Советского Союза.

В июне глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году. Министр считает, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, поэтому нельзя верить, что президент РФ Владимир Путин остановится у границ Украины, «если зайдет так далеко».

В этом же месяце Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» Российской Федерации на НАТО «тупыми как стол».

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон допустил, что Россия может напасть на территорию стран НАТО.

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