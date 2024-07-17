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Иран отреагировал на заявление о своей роли в покушении на Трампа

Иран отверг заявление американских СМИ о роли Тегерана в покушении на Трампа

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Телеграм-канал «MFAIran»

Иран полон решимости привлечь экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к ответственности за его роль в ликвидации генерала Касема Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в покушении на Трампа. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, слова которого передает Telegram-канал МИД страны.

«Иран считает подобные заявления имеющими предвзятые политические цели и мотивы», — заявил он.

16 июля телеканал CNN сообщал, что американская разведка полагает, что Иран планировал ликвидировать Трампа, однако эти планы не связаны с покушением на политика, которое произошло на встрече с избирателями в Пенсильвании.

Позже постоянное представительство Ирана в ООН отвергло обвинение в подготовке покушения на Дональда Трампа.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкая радиостанция уволила сотрудника за пост о покушении на Трампа.

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Покушение на Трампа
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