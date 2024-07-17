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Медведев назвал будущего генсека НАТО «разноцветным говорливым попугаем»

Медведев: назначение Рютте генсеком НАТО ничего не будет означать для России

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Будущий генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте является не более чем типичным представителем «радужной Голландии», для России эти перемены ничего не значат. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, слова которого передает Aif.ru.

Медведев назвал Рютте «лишенным самостоятельности чиновником, разноцветным говорливым попугаем, который повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона».

Также зампред Совбеза РФ выразил мнение, что Россию бы приняли в НАТО лишь в случае ее распада и краха в 1990-е годы.

До этого Медведев допустил, что Украина может уже перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в Североатлантический альянс.

В начале июля Дмитрий Медведев похвалил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что Украина станет союзником альянса в ближайшие 10 лет.

Ранее Медведев пригрозил НАТО исчезновением.

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