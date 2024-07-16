В Молдавии выбрали главную угрозу нацбезопасности

Правительство Молдавии готовится принять новую Национальную стратегию обороны, в которой Россия будет объявлена основной угрозой безопасности страны. Информация об этом появилась на портале Newsmaker.

По изложенной стратегии, создание военного сухопутного коридора со стороны России до границ Молдавии будет рассматриваться как прямая угроза для конституционного строя и суверенитета страны.

В документе также указывается на опасность для Кишинева от российских миротворцев, находящихся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики В заключительной части раздела Россия называется экзистенциальной угрозой для Молдавии.

При этом 10 июля стало известно, что Молдавия не присоединилась к новым санкциям ЕС против России. Новый пакет санкций включает в себя ограничения на транзит газа. До этого к каждому санкционному решению Европейского союза против России присоединялся и Кишинев.

24 июня Совет Евросоюза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.