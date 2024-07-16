Стали известны намерения Трампа по Украине в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«Я могу с уверенностью заявить, что вскоре после победы на выборах — он не будет ждать до инаугурации — но он будет немедленно готов действовать как посредник в мирном урегулировании. У него есть по этому поводу детальные и убедительные планы», — сказано в сообщении.

16 июля заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук прокомментировал новость о том, что Дональд Трамп раскрыл имя своего вице-президента — сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса, который активно выступает против военной помощи Киеву. По мнению политолога, не стоит преувеличивать значение украинского вопроса для республиканцев.

Чем известен Вэнс и почему его назначение может стать для Украины «катастрофой» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Трампа предложил план по урегулированию украинского кризиса.