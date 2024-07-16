Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны намерения Трампа по Украине в случае победы на выборах

FT: Орбан заявил, что Трамп после победы сразу потребует переговоров по Украине

close
100%
Gerald Herbert/AP

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«Я могу с уверенностью заявить, что вскоре после победы на выборах — он не будет ждать до инаугурации — но он будет немедленно готов действовать как посредник в мирном урегулировании. У него есть по этому поводу детальные и убедительные планы», — сказано в сообщении.

16 июля заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук прокомментировал новость о том, что Дональд Трамп раскрыл имя своего вице-президента — сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса, который активно выступает против военной помощи Киеву. По мнению политолога, не стоит преувеличивать значение украинского вопроса для республиканцев.

Чем известен Вэнс и почему его назначение может стать для Украины «катастрофой» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Трампа предложил план по урегулированию украинского кризиса.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами