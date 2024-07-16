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Союзники Трампа уверены, что администрация Байдена провоцирует Россию

Советник Трампа Ласивита обвинил администрацию Байдена в провоцировании Россию

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Kacper Pempel/Reuters

Советник штаба Дональда Трампа Крис Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев заявил, что администрация Джо Байдена провоцирует Россию в вопросе Украины. Его словам передает РИА Новости.

По его словам, мир находится на пороге третьей мировой войны. Ласивит обвинил власти Соединенных Штатов в том, что они разрешили Украине бить американским оружием по России.

«Это серьезное дело. [Президент России Владимир] Путин ищет причины расшириться. Мы почти пригласили Путина», — сказал он.

21 июня газета Politico сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву право использовать американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих из-за границы. Изначально целями могли быть только Вооруженные силы РФ, находящиеся на границе в районе Харьковской области. Однако позже США изменили свое решение, позволив Украине применять их оружие для ударов по любой точке пересечения границы российскими солдатами.

12 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон, возможно, уже снял ограничения на использование американского оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов вглубь российской территории.

Ранее Зеленский заявил, что усилия Украины по снятию ограничений на использование западного оружия против России начинают приносить плоды.

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