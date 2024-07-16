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В ЮАР считают, что невозможно заключение мира без участия России

Глава МИД ЮАР заявил, что мирное урегулирование на Украине невозможно без России

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Depositphotos

Мирное урегулирование на Украине невозможно без России. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола.

«Любая мирная инициатива должна учитывать позиции двух заинтересованных сторон. Поэтому с нашей стороны возможен диалог, который приведет к какому-либо урегулированию», — заявил Ламола.

Глава южноафриканского внешнеполитического ведомства принимает участие в мероприятии в одном из лондонских аналитических центров. По мнению Ламолы, только участие России в любом формате переговоров позволит приблизить мир.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня, чтобы стартовали мирные переговоры.

15 июля Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США.

Ранее политолог назвал основную цель «мирной миссии» Орбана.

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