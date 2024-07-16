В МИД Венгрии сообщили о невыгодной для США и ЕС ситуации на Украине

Обстановка в зоне украинского кризиса складывается не в пользу США и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, стратегия западных стран в отношении конфликта между Москвой и Киевом провалилась. Украине не помогли ни поставки вооружений, ни антироссийские санкции.

«Ситуация на поле боя определенно не складывается благоприятным образом в том плане, как на это рассчитывали европейцы и американцы», — подчеркнул дипломат, общаясь с журналистами.

Он добавил, что сейчас США и их союзникам нужна новая стратегия по Украине. В частности, Сийярто обратил внимание на необходимость искать пути урегулирования кризиса за столом переговоров.

Как сказал министр, возобновление диалога зависит от поддержания дипломатических каналов между РФ и западными государствами. Без них международному сообществу будет очень сложно достичь каких-либо договоренностей.

В конце дипломат уточнил, что уже обсудил все эти вопросы с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры глав МИД РФ и Венгрии состоялись 16 июля в штаб-квартире ООН.

Ранее в Венгрии призвали США, ЕС и Китай выступить за мир на Украине.