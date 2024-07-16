Зеленский предложил лишать госнаград за поддержку России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что внес в Верховную раду закон о лишении государственных наград за поддержку России.

«Мною инициирован законопроект, способный восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев», — говорится в публикации.

Инициатива подразумевает изменения в законах Украины, чтобы лишить государственных наград «за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины». Отмечается, что наград будут лишены те, кто так или иначе поддерживает Россию или находится на ее территории.

Зеленский добавил, что попросит Верховную раду рассмотреть этот законопроект уже в ближайшее время.

До этого Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

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