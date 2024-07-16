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Лавров заявил о важности выполнения договоренностей Путина и Орбана

Лавров на встрече с Сийярто отметил важность выполнения решений Путина и Орбана

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил о необходимости обсуждать выполнение договоренностей, достигнутых российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром республики Виктором Орбаном. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что переговоры состоялись в штаб-квартире ООН. При этом в начале беседы дипломаты поприветствовали друг друга на русском языке.

«Очень приятно [встретиться] вскоре после визита вашего премьер-министра [в Москву], продуктивных переговоров. Очень важно встретиться и рассмотреть выполнение договоренностей между премьер-министром [Венгрии] и президентом [РФ]», — сказал Лавров.

Сийярто, в свою очередь, поблагодарил российского министра за приглашение принять участие в дебатах Совета Безопасности ООН.

1 июля РФ на один месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. На это время российская сторона запланировала ряд важных мероприятий, включая открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству 16 июля.

5 июля в Москве состоялись переговоры Путина и Орбана. Во время встречи венгерский премьер-министр задал российскому лидеру вопрос о возможности прекращения огня на Украине до начала переговоров и поинтересовался, есть ли у РФ план по поддержанию архитектуры безопасности в Европе.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) призвали лишить Венгрию права голоса.

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