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В Венгрии выступили за скорейшее прекращение огня на Украине

Сийярто: прекращение огня на Украине должно быть установлено как можно скорее

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Lev Radin/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня, чтобы стартовали мирные переговоры. Его словам передает ТАСС.

Он заявил, что поставки вооружения Киеву не изменили ситуацию на поле боя.

«Наша позиция предельно ясна: необходимо достичь прекращения огня как можно скорее, это даст возможность для начала мирных переговоров», — сказал он.

Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, глава венгерского кабмина пообещал продолжать миротворческие усилия.

15 июля Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США.

Ранее политолог назвал основную цель «мирной миссии» Орбана.

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