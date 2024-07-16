Британский аналитик рассказал о «панике» в Евросоюзе из-за отношений с РФ

Европейский союз (ЕС) начал «паниковать» из-за того, что занял радикальную позицию в конфликте Украины и РФ. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Специалист обратил внимание, что региональное содружество не хочет слышать от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких предложений по урегулированию кризиса. Брюссель отказывается одобрять все его дипломатические инициативы.

«Это симптом паники», — подчеркнул эксперт.

Меркурис не исключил, что с течением времени паника лидеров европейских стран будет только нарастать. По словам аналитика, этот процесс еще больше ускорится на фоне покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания.

16 июля газета Politico сообщила, что депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали лишить Венгрию права голоса в региональном содружестве. Причиной послужили поездки Орбана в РФ и КНР, которые состоялись в начале месяца.

По информации издания, законодатели направили письмо с соответствующей просьбой главе ЕП Роберте Метсоле и руководителю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. В тексте подчеркивается, что венгерский премьер-министр якобы «злоупотребляет ролью председателя Совета ЕС» и тем самым наносит региональному содружеству существенный ущерб.

Ранее Орбан заявил о готовности Трампа немедленно выступить в качестве посредника между РФ и Украиной.