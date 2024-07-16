Лавров рассказал о самоубийственной роли Европы

Убеждения американских властей в том, что Соединенные Штаты Америки не пострадают от новой глобальной войны, являются заблуждением. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники», — заявил глава МИД РФ.

Лавров в ходе заседания Совбеза ООН отметил, что если на таком анализе строится стратегия администрации президента США Джо Байдена, то это «крайне опасное заблуждение». Глава российского МИД указал, что Европа должна осознать, какая самоубийственная роль ей уготовлена.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что эскалация отношений между США и Россией не выгодна США. По его словам, «такая эскалация будет иметь ужасные последствия для европейского континента».

При этом в США считают, что политика Запада по отношению к эскалации ситуации на Украине может привести к прямому столкновению между Москвой и Вашингтоном, это «вопрос времени».

Ранее Лавров сообщил, что США призывают готовиться к затяжным войнам.