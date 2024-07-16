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В России оценили требование депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в ЕС

Политолог Блохин: в ЕП продемонстрировали, что Запад не готов к переговорам

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Global Look Press

Требование депутатов Европарламента (ЕП) лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе свидетельствует о том, что Запад не готов к переговорам по Украине. Такое мнение в беседе с RT высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Но все прекрасно понимают, что все зависит не от модератора переговорного процесса, каким бы виртуозом он ни был, а от желания конфликтующих сторон договариваться. А сейчас ни Европа, ни США, ни Украина вести переговоры с Россией не хотят», — отметил эксперт.

Он добавил, что требование парламентариев является лишь инициативой, которая «должна выйти на более высокий уровень». При этом политолог выразил уверенность, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продолжат «давить».

О том, что депутаты ЕП потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок Орбана в Россию и Китай сообщило издание Politico со ссылкой на письмо парламентариев главе Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

По информации издания, 63 депутата в письме заявили, что Орбан, «злоупотребляя ролью председателя Совета ЕС, нанес значительный ущерб» союзу.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан отметил, что позиции Киева и Москвы сильно далеки друг от друга. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США.

Ранее политолог назвал основную цель «мирной миссии» Орбана.

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