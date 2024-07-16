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Политолог: победа Трампа на выборах не остановит военную помощь США Киеву

Политолог Демчук: Трамп не сможет остановить военную помощь Украине

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Brian Snyder/Reuters

Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук в интервью Общественной службе новостей прокомментировал новость о том, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл имя своего вице-президента — сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса, который активно выступает против военной помощи Киеву. По мнению политолога, не стоит преувеличивать значение украинского вопроса для республиканцев.

«Трамп, естественно, выбирал себе вице-президента не из-за его позиции по Украине. Ему нужен был человек, который бы усилил его и дал ему больше голосов на выборах, как это обычно и делается», — отметил Демчук.

Он добавил, что даже в случае победы Трампа на президентских выборах, финансирование Украины не прекратится в одночасье, поскольку большая часть средств, выделяемых на помощь Киеву, в действительности идет в военно-промышленный комплекс США.

В своем объявлении о кандидатуре на пост вице-президента США Трамп сказал, что Вэнс «сделал весьма успешную карьеру в сфере технологий и финансов и теперь, в ходе кампании, он будет уверенно уделять внимание людям, за которых он так блестяще боролся: за американских рабочих и фермеров в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и за их пределами».

Чем известен Вэнс и почему его назначение может стать для Украины «катастрофой» — в материале «Газеты.Ru».

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