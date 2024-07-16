Хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании

Слух бывшего президента США Дональда Трампа мог ухудшиться из-за попадания пули в ухо во время попытки покушения на него на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на пластического хирурга, доктора медицинских наук Йенса Альтманна.

Журналисты BILD предположили, что стрелок мог целиться в правый висок политика, когда тот был повернут лицом к публике. Но по той же траектории пуля лишь задела ухо, когда Трамп повернулся вправо. Он сам утверждает, что повернул голову, чтобы прочитать данные с таблицы на тему нелегальной миграции.

По мнению Альтманна, пуля оторвала верхнюю часть ушной раковины или хеликс — покрытый кожей хрящ. Оттуда пошла кровь, но Трамп не почувствовал боли. При этом барабанная перепонка могла пострадать от энергии пули, предположил врач.

Врач уточнил, что когда происходят подобные критические ситуации, в организме высвобождаются адреналин и кортизол, появляются симптомы шока. По словам Альтманна, тот факт, что Трампу не пришлось делать операцию, может свидетельствовать о несущественной травме мягких тканей.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков сообщил, что Путин не связывался с Трампом после покушения.