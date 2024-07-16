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В Иране назвали Россию сильной страной

В Иране назвали РФ сильной страной, отметив многолетнее партнерство с Москвой

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Shutterstock

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани отметил многолетнее партнерство Тегерана и Москвы, а также назвал Россию сильной страной. Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

«Двусторонние отношения Ирана с Россией, нашим соседом и сильной страной региона, и двусторонние отношения Ирана с Китаем, влиятельным международным игроком, насчитывают десятилетия. Мы прилагаем серьезные усилия для использования потенциала стран региона во имя регионального мира и стабильности», — заявил дипломат.

Он также отметил роль Москвы в создании газового хаба в Иране и развитии международного транспортного коридора Север — Юг.

26 июня «Газпром» и иранская компания National Iranian Gas Company (NIGC) подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в республику.

На прошлой неделе Центробанк Ирана заявил о завершении интеграции российской платежной системы «Мир» к местной Shetab. Со следующего месяца иранцы смогут снимать рубли с карт Shetab в банкоматах, а в будущем россияне смогут расплачиваться своими картами в Иране.

Ранее Путин оценил рост товарооборота между Россией и Ираном.

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