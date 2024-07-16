Жители Латвии начали скупать советские гаражи, готовясь к войне с РФ

Жители Латвии начали активно скупать советские гаражи, готовясь к возможному вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Об этом сообщает The Times.

Один из владельцев гаражей пожаловался изданию, что, с тех пор как Россия начала специальную военную операцию на Украине, не прекращаются разговоры о том, что можно можно сделать, если российские войска войдут в Латвию.

«Как нам бежать? Один из вариантов, который мы обсуждали, это плыть по реке, а затем бежать по морю, и мы могли бы сделать это отсюда, из гаражей на улице Краста. Это не план А, но такое возможно», — рассказал латыш.

Также местные жители держат в гаражах припасы, генераторы.

Газета отмечает, что на фоне глобальной нестабильности и конфликта на Украине советские гаражи стали убежищем от внешнего мира для жителей Латвии: спрос на старые гаражные блоки значительно вырос, как и цена на них за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что Латвия в июле поставит Украине 2,5 тысячи беспилотников.