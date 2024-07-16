Заявления украинских властей о готовности к мирным переговорам с Россией являются «очковтирательством», считает руководитель второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, если бы украинская сторона была готова к урегулированию кризиса политико-дипломатическими методами, то в первую очередь властями Украины был бы отменен указ о самозапрете ведения переговоров с властями России.

Полищук добавил, что также украинские власти в этом случае согласились бы предметно обсуждать другие инициативы, кроме ультимативной «формулы Зеленского».

«Пока указ остается в силе и ведется работа по навязыванию «формулы», все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством», — сказал он.

Дипломат выразил уверенность в том, что в «странах мирового большинства это понимают».

До этого американская газета The New York Times писала, что пока на Украине идет конфликт, ее власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем переговоров. Авторы статьи заявили, что на это указывают слова украинского президента Владимира Зеленского, который 15 июля заявил о необходимости присутствия представителей РФ на следующем мирном саммите.

Ранее в Кремле объяснили, почему на Украине большинство выступает против переговоров.