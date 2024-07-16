В ХАМАС заявили, что не будут проводить отдельную встречу с ФАТХ в Китае

Радикальное палестинское движение ХАМАС не планирует проводить отдельную двухстороннюю встречу с движением за национальное освобождение Палестины ФАТХ в Китае. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.

В апреле этого года официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь сообщал, что представители движений ФАТХ и ХАМАС провели консультации в Пекине, где заявили о готовности продолжать контакты по вопросу единства Палестины.

По словам Наим, сейчас ведется подготовка к проведению встречи палестинских фракций в китайской столице в конце июля, отдельных переговоров не будет.

15 июля газета New York Times сообщила, что КНР до конца июля проведет встречу с представителями ХАМАС и ФАТХ в попытке разрешения разлада между ними.

По данным издания, делегацию от ХАМАС возглавит глава политбюро движения Исмаил Хания, а ФАТХ прибудут в Китай три чиновника, включая заместителя председателя. Глава МИД КНР Ван И, как отмечала газета, должен встретиться с представителями фракций 21 июля и еще раз 23 июля, а в промежутках делегации будут встречаться самостоятельно.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.