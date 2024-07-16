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Финский президент утвердил закон о приеме беженцев на границе с РФ

Стубб утвердил закон о выдворении беженцев на границе Финляндии с Россией

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Global Look Press

Финский президент Александер Стубб утвердил закон об ограничении приема беженцев на территорию страны и их выдворении на границе с РФ. Об этом сообщается на сайте канцелярии президента.

«Я утвердил закон сегодня», — говорится в заявлении главы государства.

Как утверждает Стубб, он «понимает правовые и гуманные соображения, связанные с этим актом».

12 июля депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов, а также их выдворение.

В мае глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что кабмин хочет открыть сухопутную границу с Россией, но опасается наплыва мигрантов, в связи с чем и стремится принять новый закон. Подробнее о позиции премьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии заявили о нарушителе границы из России.

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