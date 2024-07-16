Путин встретился с главой Тверской области

Российский президент Владимир Путин днем 16 июля встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. О начале встречи сообщила пресс-служба Кремля.

На видео, на котором запечатлено начало встречи, Руденя благодарит Путина за открытие Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева».

Путин произнес ответные слова благодарности, отметив, что глава Тверской области также был включен в работу над проектом.

До этого президент РФ на церемонии открытия участка трассы рассказал, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» сократится почти на час благодаря новому обходу Твери.

По словам Путина, в ходе разработки проекта и его реализации была проделана большая работа с хорошим результатом.

Ранее сообщалось, что Путин откроет новую трассу в Самарской области.