NYT узнал о планах Украины по переговорам с Россией

Украина планирует завершить вооруженный конфликт с Россией переговорами. Об этом сообщает The New York Times.

По словам журналистов, пока на Украине идет конфликт, ее власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем переговоров.

Авторы статьи отметили, что на это указывают слова украинского президента Владимира Зеленского, который 15 июля заявил о необходимости присутствия представителей РФ на следующем мирном саммите.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему на Украине большинство выступает против переговоров.