В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса

Депутаты Европарламента (ЕП) потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо депутатов главе Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

«Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай», — говорится в сообщении.

По информации издания, 63 депутата в письме заявили, что Орбан «злоупотребляя ролью председателя Совета ЕС, нанес значительный ущерб» союзу.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан отметил, что позиции Киева и Москвы сильно далеки друг от друга. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США.

После этого сообщалось, что он отправил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов ЕС о своих рабочих визитах во время мирового турне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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