Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США не исключили, что Трамп станет еще более критичен к Киеву

Bloomberg: Трамп может стать более критичен к Киеву, если придет к власти

close
100%
Marco Bello/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти может начать относиться к Украине «более скептически», если «прислушается» к советам кандидата на пост вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Еще слишком рано говорить о том, насколько Трамп прислушается к советам Вэнса, если они победят в ноябре. Но если он это сделает, то США будут относиться к Украине еще более скептически», — говорится в сообщении издания.

При этом, обращая внимание на другое направление внешней политики США, агентство отмечает, что взгляды Вэнса «были бы благом для азиатских стран и Тайваня», которые предупреждали США о растущем влиянии Китая. Он сказал, что он «фанат AUKUS», оборонительного альянса с Великобританией и Австралией, который стремится противостоять Китаю.

До этого сообщалось, что США сократят или вовсе прекратят помощь Украине в следующем году, если к власти придет Трамп, а вице-президентом станет Вэнс.

Ранее NYT напомнила о нелестных словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами