В США не исключили, что Трамп станет еще более критичен к Киеву

Экс-президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти может начать относиться к Украине «более скептически», если «прислушается» к советам кандидата на пост вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Еще слишком рано говорить о том, насколько Трамп прислушается к советам Вэнса, если они победят в ноябре. Но если он это сделает, то США будут относиться к Украине еще более скептически», — говорится в сообщении издания.

При этом, обращая внимание на другое направление внешней политики США, агентство отмечает, что взгляды Вэнса «были бы благом для азиатских стран и Тайваня», которые предупреждали США о растущем влиянии Китая. Он сказал, что он «фанат AUKUS», оборонительного альянса с Великобританией и Австралией, который стремится противостоять Китаю.

До этого сообщалось, что США сократят или вовсе прекратят помощь Украине в следующем году, если к власти придет Трамп, а вице-президентом станет Вэнс.

Ранее NYT напомнила о нелестных словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине.