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Политолог назвал основную цель «мирной миссии» Орбана

Политолог Шафир: Орбан пытается занять выгодную позицию в мировой политике

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Vadim Ghirda/AP

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv дал оценку усилиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению эксперта, любые планы главы венгерского кабмина — это в первую очередь попытка занять выгодную позицию в мировой политике, исходя из прагматичных интересов Будапешта.

«И для России возникает потенциальная ловушка: Орбан воспринимается как один из немногих здравомыслящих представителей европейских элит. Его предложения могут показаться привлекательными, особенно если он станет ключевым партнером для возможного будущего президента США», — сказал Шафир.

Он добавил, что действия венгерского премьера подчеркивают необходимость для России сохранять бдительность и ставить во главу угла собственные интересы.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США.

15 июля Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США.

Ранее Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию.

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