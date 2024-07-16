Путин откроет новую трассу в Самарской области

Президент России Владимир Путин 16 июля откроет по видеосвязи трассу в Самарской области «обход Тольятти». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

Он рассказал, что во вторник президент будет заниматься вопросами инфраструктурного развития страны. «В частности, он посредством видеоконференции откроет объект в Самарской области — «обход Тольятти», — сказал Песков.

По его словам, будут открыты также и другие объекты. Это будет главным акцентом в работе Путина 16 июля, подчеркнул пресс-секретарь.

Трассу включили в международный коридор «Запад — Восток». «Обход Тольятти» будет проходить мимо нескольких сел, предусмотрена целая система транспортных развязок. Проезд будет платным. По информации местных СМИ, за 3,5 года было построено почти 100 км дороги. На всем ее протяжении находится 39 путепроводов и мостов, в том числе и Климовский.

11 июля Путин посетил Ораниенбаум, где Екатерина II проводила банкеты и приемы.

Ранее президент РФ рассказал о рекордном числе заасфальтированных дорог в новых регионах.