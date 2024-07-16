Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков счел преждевременным рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине

Песков назвал спекуляциями заявления, что Трамп будет посредником по Украине

close
100%
Marco Bello/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал «рассуждениями и спекуляциями» публикации о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на грядущих президентских выборах в США может стать посредником по Украине.

По его словам, Россия исходит из той реальности, что нынешняя администрация США сейчас является противником диалога по Украине, поэтому такие рассуждения преждевременны.

До этого американский журнал Responsible Statecraft написал, что США сократят или вовсе прекратят помощь Украине в следующем году, если к власти придет экс-президент Дональд Трамп, а вице-президентом при нем станет сенатор Джей Ди Вэнс. Отмечается, что сам Вэнс в этом году участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы высказаться против военной помощи Украине.

До этого американская газета The New York Times напоминала, что Вэнс в 2022 году заявлял, что ему безразлична судьба Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами