Песков счел преждевременным рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал «рассуждениями и спекуляциями» публикации о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на грядущих президентских выборах в США может стать посредником по Украине.

По его словам, Россия исходит из той реальности, что нынешняя администрация США сейчас является противником диалога по Украине, поэтому такие рассуждения преждевременны.

До этого американский журнал Responsible Statecraft написал, что США сократят или вовсе прекратят помощь Украине в следующем году, если к власти придет экс-президент Дональд Трамп, а вице-президентом при нем станет сенатор Джей Ди Вэнс. Отмечается, что сам Вэнс в этом году участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы высказаться против военной помощи Украине.

До этого американская газета The New York Times напоминала, что Вэнс в 2022 году заявлял, что ему безразлична судьба Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине.