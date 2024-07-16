В Кремле предупредили Запад о последствиях в случае изъятия активов России

Российская Федерация давно заявляла, что попытки изъять ее активы уничтожат саму западную финансовую систему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран Европейского союза в случае изъятия российских активов.

В начале июля агентство Bloomberg писало, что Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации. По словам источников агентства, минфин королевства выразил некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза, поскольку в Эр-Рияде специально упомянули долги, выпущенные французским казначейством.

Ранее аналитик заявил, что конфискация активов РФ может пошатнуть отношения ЕС и Эр-Рияда.