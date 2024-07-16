В ЕС рассказали, почему фон дер Ляйен ненавидит Европарламент

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ненавидит Европарламент, поскольку не является поклонником контроля и подотчетности. Об этом заявила депутат Европарламента от Нидерландов Софи Ин'т Велд, ее слова приводит газета Politico.

«Вы можете видеть, как для нее важно быть членом Европейского совета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европейский парламент. Она не проведет там ни минуты больше, чем это строго необходимо», — подчеркнула она.

По словам Велд, Еврокомиссия перед тем, как предложить новые законы, регулярно запрашивает одобрение на это со стороны правительств стран Евросоюза. Их влияние в принятии решений в ЕС усилилось, считает депутат.

До этого пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о решении фон дер Ляйен о том, что ЕК теперь будет представлена на старшем уровне только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Никогда прежде прецедента такого понижения уровня представительства Еврокомиссии на заседаниях Совета Евросоюза в истории интеграционного объединения не было.

Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля 2024 года и продлится до конца года.

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