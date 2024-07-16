Вдова участника митинга в Пенсильвании отказалась говорить с Байденом

Вдова бывшего начальника пожарной службы Кори Комператоре, погибшего во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании 13 июля, отказалась общаться с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает The New York Post.

«Я не говорила с Байденом. Я не хотела с ним говорить. Мой муж был убежденным республиканцем, и он бы не хотел, чтобы я с ним общалась», — рассказала Хелен Комператоре.

При этом она заверила, что не питает негативных чувств к Байдену, а сама она не вовлечена в политику. По мнению женщины, Байден ничего не сделал для ее мужа.

Тем не менее NYP отмечает, что Трамп до сих пор не вышел на связь с семьей Комператоре.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, что Байден был с ним очень мил во время телефонного разговора после покушения.