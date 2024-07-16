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Эксперт не исключил, что Зеленский пересмотрит запрет на переговоры с РФ

Эксперт Озер: Зеленский может пересмотреть решение о запрете переговоров с РФ

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Nathan Howard/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может пересмотреть запрет на Украине о проведении переговоров с Россией, почву для мирного соглашения могут подготовить группы украинских и российских экспертов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

По словам эксперта, в МИД РФ заявляли, что срок полномочий Зеленского окончился 20 мая, поэтому он не может официально представлять Украину, а в Киеве продлили срок полномочий лидера, сославшись на военное положение на фоне боевых действий в стране. В такой ситуации подписание мирного соглашения не представляется возможным.

По мнению Озера, логичным выходом из такой ситуации могут стать неофициальные встречи экспертов с Украины и из России на территории третьих стран. По словам аналитика, эти эксперты могут быть выбраны из числа отставных дипломатов и военных журналистов, в их задачи будет входить составление протокола, который может лечь в основу мирного соглашения.

«Если соглашение будет достигнуто, Россия может пересмотреть свое решение непризнания полномочий Зеленского, а Зеленский может пересмотреть свое решение запретить мирные переговоры», — подчеркнул аналитик.

15 июля Владимир Зеленский заявил о том, что Россия должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года.

Ранее в Госдепе отреагировали на желание Зеленского увидеть РФ на конференции по Украине.

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