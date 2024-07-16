Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев прокомментировал расстрел «азовцами» российского бойца

Медведев заявил о тотальных казнях в отношении расстрелявших российского бойца

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

К расстрелявшим российского военнослужащего членам украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) нельзя проявлять никакого снисхождения — ответом им могут быть только «тотальные казни». Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что не нужно даже рассуждать о том, что действия «азовцев» нарушают Женевские конвенции.

«Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни», — написал политик.

Медведев считает, что у таких людей нет права жить.

«Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — добавил он.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что бойцы полка «Азов» участвуют в боевых действиях в Часове Яре Донецкой народной республике.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами