Медведев прокомментировал расстрел «азовцами» российского бойца

К расстрелявшим российского военнослужащего членам украинского националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) нельзя проявлять никакого снисхождения — ответом им могут быть только «тотальные казни». Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что не нужно даже рассуждать о том, что действия «азовцев» нарушают Женевские конвенции.

«Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни», — написал политик.

Медведев считает, что у таких людей нет права жить.

«Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — добавил он.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что бойцы полка «Азов» участвуют в боевых действиях в Часове Яре Донецкой народной республике.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.