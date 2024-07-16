В МИД Индии вызвали посла Украины после слов Зеленского

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в Нью-Дели после высказываний украинского лидера Владимира Зеленского, раскритиковавшего недавнюю встречу президента России Владимира Путина и премьера республики Нарендры Моди. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Economic Times.

«Индия… обсудила с послом Украины в Индии высказывания президента страны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что разговор произошел в понедельник, 15 июля. Как напоминает газета, Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям». В сообщении говорится, что на фоне высказываний Зеленского Индия отложила заседание совместной рабочей группы по культуре с Украиной.

До этого американская газета Washington Post писала, что США пытались помешать организации визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

По данным издания, в администрации Байдена возникла серьезная обеспокоенность в связи с визитом Моди в Россию — это первая зарубежная поездка индийского лидера после недавно прошедших выборов.

Нарендра Моди совершил официальный визит в Москву 8 и 9 июля. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Изначально планировалось проведение встречи в узком и широком форматах, но последний был отменен, так как лидеры успели обсудить все ключевые вопросы повестки дня.

Ранее в Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине.