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Фицо: членство Украины в НАТО угрожает миру во всем мире

Фицо назвал вступление Украины в НАТО провокацией столкновения альянса с Россией

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Nadja Wohlleben/Reuters

Вступление Украины в НАТО спровоцировало бы прямое столкновение России и альянса. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, слова которого приводит TA3.

«Членство Украины в НАТО угрожает миру во всем мире и приведет к прямой конфронтации между НАТО и Россией», — заявил он.

Политик подчеркнул, что такая позиция является отражением принципов проводимой властями Словакии внешней политики. Также он отметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет открыт только при выполнении всех необходимых условий и при согласии всех членов НАТО, а также при условии мира в стране и отсутствии в стране военного конфликта.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «получила максимум» возможного по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, по окончании боевых действий в рамках конфликта с Россией Украина быстро получит приглашение на вступление в альянс.

13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что вступление Киева в НАТО затягивается. По его словам, Киев не может ждать приглашения на вступление в альянс еще 75 лет. При этом Кулеба высоко оценил «обнадеживающие сигналы» о том, что «путь к членству в НАТО необратим».

Ранее в Британии рассказали о препятствиях для Украины на пути в НАТО.

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