Володин поинтересовался мнением россиян о полном запрете электросамокатов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступают предложения о полном запрете использования электронных самокатов для передвижения по улицам. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Как вы считаете, необходима ли такая мера?» — обратился к своим читателям Володин.

По состоянию на 8 утра 65% участников опроса ответили «да», 31% — «нет», 4% — «все равно».

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения ПДД.

В рамках проекта предлагается штрафовать за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Превышение скорости будет караться от 500 до 5 тыс. рублей. В случае, если пользователь электросамоката причинит при ДТП легкий вред здоровью другому участнику движения, то его оштрафуют на 2–5 тыс. рублей. Если же речь идет о вреде средней тяжести, то сумма возрастает до 15 тыс. рублей.

Ранее стало известно, в каких городах РФ больше всего не любят электросамокаты.