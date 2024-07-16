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Сестра Ким Чен Ына выступила с резким заявлением в адрес Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ужасными последствиями за листовки

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Korean Central News Agency/AP

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Южной Корее «ужасными и невыносимыми» последствиями запуска воздушных шаров с пропагандистскими листовками на территорию КНДР. Об этом она сообщила в своем заявлении, которое публикует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Еще раз строго предупреждаю — они должны быть готовы к ужасным и невыносимым последствиям», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).

По ее словам, недавно на приграничной территории КНДР были вновь обнаружены 29 воздушных шаров, запущенных с территории Южной Кореи.

До этого власти Республики Корея насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР в конце июня.

Пхеньян запускал шары с мусором три дня подряд. 24 июня было отправлено порядка 350 шаров, 25 июня — 250 шаров. Всего с 28 мая состоялось семь таких акций.

Ранее аэропорт Сеула приостановил полеты из-за шаров с мусором из КНДР.

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