Отец стрелявшего в Трампа думал, что сын поехал на стрельбище

Отец подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса думал, что его сын 13 июля поехал на стрельбище, а не на митинг. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Wall Street Journal (WSJ).

В статье говорится, что старший Крукс полагал, что его сын отправился на стрельбище, но забеспокоился, когда не смог до него дозвониться, и связался с полицией после сообщения о стрельбе.

До этого появилась информация, что злоумышленник стрелял из оружия, легального купленного его отцом.

Издание The New York Post написало, что одноклассники Мэтью Крукса назвали его «комично плохим» в стрельбе. Отмечалось, что мужчина в школьные годы пытался вступить в команду по стрельбе, однако его не приняли из-за плохих результатов.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее глава Секретной службы взяла на себя ответственность после стрельбы по Трампу.