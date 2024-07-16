Зеленский рассказал о полученных «позитивных сигналах» по ударам по России

Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет Politico.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», — сказал он.

Зеленский добавил, что если западные союзники не разрешат Украине бить их оружием по территории РФ, то Киев будет использовать собственные разработки.

Зеленский выразил недовольство текущей ситуацией, когда удается определить «точку запуска ракеты или бомбы», но Киев не может ответить на эту атаку. Он пообещал, что в случае отказа украинские вооруженные силы применят свои собственные разработки для нанесения ответного удара.

8 июля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от ограничений для украинской армии на удары вглубь территории России американским оружием.

Ранее в Белом доме высказались о возможной отмене запрета для ВСУ на удары по России.