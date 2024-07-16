Вэнс рассказал о намерении Трампа в случае победы урегулировать с РФ украинский кризис

Если Дональд Трамп станет президентом США, то он для завершения конфликта на Украине проведет переговоры с Россией. Об этом кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джеймс Дэвид Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Трамп дал обещание отправиться на переговоры с Россией и Украиной, чтобы быстро решить проблему украинского конфликта. После этого США смогут сфокусироваться на реальной проблеме, которой является КНР.

Вэнс выразил мнение, что это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны.

До этого сообщалось, что республиканцы в утвержденной платформе партии пообещали гражданам США предотвратить третью мировую войну. Согласно документу, в случае победы на выборах республиканцы будут добиваться возвращения мира в Европу и на Ближний Восток. В нем также содержится обещание сохранить доллар США в качестве мировой резервной валюты.

Ранее сообщалось, что Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине.